Türkiye’de bir ilk: Rehberlik Sokağı

Şanlıurfa'da bir grup rehberlik öğretmeninin Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e sunduğu "Rehberlik Sokağı" projesi başladı.

Rehberlik sokağı projesi hakkında açıklama yapan Beyazgül, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de bir ilk olan "Rehberlik Sokağı" projemizi başlattık. Bu güzel projeye uygun yer bulunup zemin kilim, desenleri boyama ile yapılmış ve gençliğe yönelik güzel mesajların yer alacağı sokak çalışması rehberlik öğretmenleri ile birlikte rehberlik sokağı çalışmaları devam etmektedir. Halkın güzel tepkileri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ve rehberlik öğretmenlerimizin heyecanlarını üst noktaya taşımıştır. Pandemi döneminde okulların kapalı olmasından dolayı bu sokak gençlerimiz için güzel etkinliklerin ve güzel mesajların yer alacağı sokak görünümüne kavuşuyor. Bu sokakta görsel çalışmalar ve gençlere yönelik bağımlılık ile ilgili ve yaşama dair bir çok konuda mesajlar yer alacaktır. Amacımız tüm halkımızı eğitime kazandırarak şehrimizde bir eğitim iklimi oluşturmaktır. Bu anlamda toplumumuzun en büyük sorunlarını ele aldık ve bunları ince ince işledik. 12 farklı tema belirledik ve her biriyle ilgili farkındalık aşılayıcı içerikler oluşturduk. Bağımlılık temizlik bilinçli teknoloji kullanımı, stres yönetimi verimli ders çalışma çözme becerisi duygu, yönetimi empati, becerisi kitap, okuma becerisi, iletişim becerisi, zorbalık şehrimizde ve ülkemizde bir ilke imza atarak herkes için eğitim dedik ve sokaklarımızı eğitim yuvalarına dönüştürmenin gayretine giriştik. Sadece çocuklarımıza eğitim vererek toplumumuzda bir dönüşüm hareketine vesile olamayız bunun için kebapçısından, kasiyerine, demircisinden avukatına, yediden yetmişe herkes için eğitim!" diye konuştu.