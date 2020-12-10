Uluslararası Âlemlere Rahmet Kısa Film Yarışması ödülleri

"Aile" temasının işlendiği 6. Uluslararası Âlemlere Rahmet Kısa Film Yarışması'na bu yıl 63 ülkeden 574 eser katıldı. Ödül töreni ise Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Esenler Belediyesi'nin katkıları, Siyer Vakfı'nın organizasyonu ile gerçekleşen programa 574 eser arasından sekiz en iyi esere ödülleri takdim edildi.

TOPLAMDA 100 BİN LİRA ÖDÜL DAĞITILDI

Prof. Dr. Şükrü Sim, Ayşe Şener ve Cihan Aktaş'ın yaptığı jüri üyeliğini yaptığı kısa film yarışmasında "Kurmaca", "Belgesel", "Senaryo" ve "Animasyon" kategorilerinde eser sahiplerine toplam 100 bin lira ödül dağıtıldı.

Kültür Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım'ın katıldığı törende ödül alan eserler ise şunlar:

1: Ulusal Bölüm En İyi Senaryo "Cemre" Nuri Cihan Özdoğan

2: Ulusal Bölüm En İyi Animasyon Senaryo "Baca" Mehmet Akif Güler

3: Ulusal Bölüm En İyi Belgesel "Yeni Baştan" Taha Ovacı

4: Ulusal Bölüm En İyi Kurmaca "Yağmur Olup Şehre Düşüyorum" Kasım Ördek

5: Uluslararası En iyi Senaryo "Code Name Red Crow" Giorgio Marconi

6: Uluslararası En iyi Animasyon "Renaidance" Zhie Yang-Wenjie Wu-han Chen

7: Uluslararası En iyi Belgesel "Malekia" Mohammedbagher Shahin

8:Uluslararası En iyi Kurmaca "Lunchbox" Demet Derelioğlu Aran