Uyuşturucular Jardarma’dan kaçamadı

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gercebahşiş Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen bir şahıs ikamet ettiği evde yakalanarak evinde yapılan aramada folyoya sarılı yaklaşık 10 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Güngören Mahallesi Çardak mevkiinde ise yol üzerinde uyuşturucu madde kullanan 5 şüpheli şahıs Jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 adet sigara şeklinde sarılmış yaklaşık 12 gram ağırlığında içime hazır kubar esrar maddesi ve esrar maddesi içiminde kullanılan 1 adet pet şişe düzeneği ele geçirildi.

Her iki olayda yakalanan toplam 6 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.