Yaban keçisi avına şafak operasyonu

Yahyalı İlçesinde bulunan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na yaklaşık 3 km mesafede Aladağlar Genel Avlağı'nda avlanan 3 kişiye ekiplerin şafak operasyonu ile yakalandı. Yaban keçisi avladıkları tespit edilen 3 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 5 bin 680 lira, sokağa çıkma yasağı ve maske takma kuralını ihlal ettikleri için 12 bin 150 lira olmak üzere toplamda 17 bin 830 lira cezai işlem uygulandı. Kaçak av yapan şahısların av esnasında kullandıkları 2 takozsuz av tüfeğine Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, ruhsatları bulunmayan 1 tüfek ve 2 motosiklete ise Jandarma tarafından el konuldu.

Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2003 yılı sayımında sayıları 24 olan yaban keçisi sayısı, kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesiyle 2020 yılı sayımlarında bin 783 olarak belirlendi.