Yağmur duası nedir, nasıl yapılır? Diyanet ile Yağmur duası Arapça Türkçe sözleri ve okunuşu

YAĞMUR DUASI NASIL EDİLİR?

Yağmur duası; kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan bir duadır ve istiskâ olarak bilinir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Ya İlâhelâlemin! Ya Erhamerrâhimin!

Ey bizleri yoktan yaratan, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalandığımızda şifalar ihsan eden Rabbimiz!

Bütün övgüler, hamd ü senalar Sana'dır. Sensin Rahmân ve Rahîm olan. Sensin hesap gününün mâliki ve yegâne hâkimi olan.

Ya İlahî!

Sensin bir ve tek olan, hiçbir ortağı olmayan. Sensin her şeye sahip olan, mülkünde dilediğini yapmaya kâdir olan. Sensin zengin olan, ikram edenlerin en hayırlısı olan.

Ya İlahî!

Bizler, Senin aciz kullarınız! Aff u mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtacız! Sana sığındık. Kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zâtını hamd ile tesbih ederek, Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)'e salat u selam getirerek Senden istiyoruz Ya Rabbi!

İlâhî Ya Rabbi!

Her şey Zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle, susuzluk ve kuraklıkla imtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz Ya Rabbi!

Duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım!

Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım!

Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Affeyle Allah'ım!

Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah'ım!