Yakılmak üzere olan 2 ton atık lastik ele geçirildi

Düzce'de hava kirliliğine sebep olan kaçak kömür kullanımı, lastik, plastik ve atık yağ yakılmasının önüne geçmek amacıyla, Belediye başkanı Faruk Özlü'nün talimatları sonrasında denetimler daha da arttırıldı. Bu kapsamda Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi dere kenarına atılan atık lastiklerin yakılmak istendiğine dair ihbarı değerlendirerek hızlı şekilde harekete geçti. Yapılan kontrollerde 2 ton atık lastik ele geçirdi. Lastikleri yakmak isteyen şahıslar, ekiplerin geldiğini görmeleri üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. , ekipler ise konuyla ilgili inceleme başlatarak atık lastiklerin toplatılmasını sağladı. Ayrıca kaçan şahıslarla ilgili inceleme başlatıldı.

"İHBAR EDİN"

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; çevre, hava ve su kirliliğine neden olacak ve dolayısıyla insan sağlığını tehdit edecek her türlü kimyasal atığın (plastik, araç lastiği vb. gibi) yakılması yasaktır. Bu maddeleri yakanlar hakkında Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılarak para cezası uygulanacağını belirtildi. Ayrıca vatandaşların temiz hava, temiz çevre konusunda daha duyarlı olmaları lastik ve benzeri materyalleri yakan olursa 153 arayarak ihbar etmeleri istendi.