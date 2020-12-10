Yaptığı iyilik kendisine pahalıya patladı! “Yardım edeyim dedim, pişman oldum”

Esenyurt'ta, bir benzinciye arabasını yıkamak için gelen bayan kuaförü salonu bulunan Ceyhun Düz, iyilik yapmak isterken arabasını çaldırdı. Aracını çalan oto hırsızı Düz'ün, kredi kartını kullanarak tatlıcıda tatlı yedi. Ceyhun Düz, "yardım edeyim dedim, pişman oldum. Hem arabamı çaldı, hemde kredi kartımı kullanarak tatlıcıda tatlı yemiş" dedi. Yaptığı iyiliğin pişmanlığını yaşayan Düz, biran önce aracının ve hırsızın bulunmasını istiyor.

Olay, 4 Aralık Cuma günü Esenyurtta bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. İddiya göre, 34 T 0717 plakalı otomobilini yıkama alanına getiren bayan kuaförü Ceyhun Düz, arabasını park etti. Bu sırada, araç yıkayarak geçimini sağladığını belirten bir kişi, Düz'le birlikte otomobili yıkamaya başladı. Düz'ün cep telefonuyla konuşmaya dalmasını fırsat bilen oto hırsızı, kontağı üzerinde unutulan arabaya binip, kapıları kilitledi. Durumu fark eden Düz, arabanın kapısına tutunarak bir süre hırsızı kovalamaya çalıştı. Bu sırada sürüklenen araç sahibi, yere düşerek yaralandı. Daha sonra Düz, istasyondaki başka bir sürücüsüyle bir süre takip ettiği şüpheliyi kaybetti.

Yaptığı iyiliğin pişmanlığını yaşayan ve başkalarının da başına gelmemesini isteyen Ceyhun Düz, "Aracımı yıkamak için bir benzinliğe gittim. Tanımadığım bir kişi yaklaştı. Yardım edebilir miyim, yıkayabilir miyim?' diye. Ben de zaten acıdım biraz. Cebine hatta para da koydum. Bu esnada telefonum çaldı. Telefonda konuşurken kontağı aracın üstünde unutmuşum. Bu araca biner binmez direkt kapıları kilitledi. Ben cama falan vurmaya çalıştım. Vursam da kıramadım. Kapı kolunu tuttum ve arkasında beni sürükleyerek gitti. Arkamdan gelen arkadaşlar da vardı. Arabayla biraz takip falan da ettik ama bulamadık. Ertesi gün öğle saatlerinde de bir tatlıcıya gitmişler. Tatlıcıda da kartları deniyorlar. Herhalde kutlama yapacaklar. Arabanın içinde cüzdanım da vardı. Bütün kartlarımı deniyor zaten. Bunun videoları da var. Neredeyse bir hafta olacak, polisten haber bekliyorum" dedi.