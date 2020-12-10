Yenişehir’de denetimler aralıksız sürüyor

Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi, Kentin en işlek caddelerine standlar kurarak vatandaşları Maske, Sosyal Mesafe ve sigara konularında uyarırken, işyerlerinde gıda, pazar yerlerinde ise HES kodu denetimlerini sıklaştırdı.

Pandemi sürecinin başladığı günden itibaren Yenişehir ilçesinde her gün rutin denetimlerin yapıldığını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, İlçede sürekli bir şekilde denetimlerin gerçekleştiğini ve vatandaşların sağlığının korunmasının en iyi düzeyde sağlanmasının en temel vazifeleri olduğunu söyledi.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi ekipleri bir yandan ilçede bir açık bulunan işyerlerinde gıda denetimi, pazaryerlerinde ise HES Kodu denetimlerini sıklaştırırken bir yandan da kentin en işlek caddelerine standlar kurup vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

"KURALLARA UYMAMIZ GEREKİYOR"

Yapılan denetimler ile ilgili bilgi veren Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkanı Murat Beşikci, İlçenin tamamında denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, Bütün vatandaşlarımızdan maske takmalarını ve temizliklerine dikkat etmelerini istiyoruz. Kendileri için, sevdikleri için, etrafındaki insanlar için ve toplumun geneli için kurallara uymamız gerekiyor.

Yapılan denetimler ve uyarılar vatandaşlarımızın sağlığını korumak içindir.Her zaman dile getirmekteyiz alacağımız tedbirler Covid 19'dan daha güçlüdür.