Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Yeni yıl için geri sayım başladı. 2020 yılı geride kalıp 2021 yılı karşılanacak. Hal böyle olunca yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öte yandan yılbaşı tatili kaç gün sorusunun yanıtı da araştırılanlar arasında yerini alıyor. Peki; yılbaşı hangi güne denk geliyor, tatil kaç gün?

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

31 Aralık 2020 tarihi perşembe gününe denk geliyor. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2020 Cuma günü resmi tatil.