Zonguldak’ta aranan 37 şahıs yakalandı

Alınan bilgiye göre, Zonguldak ile Kozlu, Kdz. Ereğli, Devrek, Gökçebey, Çaycuma ve Alaplı ilçelerinde yakalanan şahıslardan 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Mithatpaşa Mahallesi İsmetpaşa Sokak üzerinde bulunan Yeni Cami'de gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili olarak B.K. isimli şahıs da yakalandı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Zonguldak genelinde halkımızın huzuru için uygulama, araştırma ve yakalama çalışmalarına kesintisiz olarak devam edilecektir" denildi.