Zonguldak’tan 28 ton kömür yüklü tır Suriye için yola çıktı

Suriye'de bugüne kadar milyonlarca kişiye yardım ulaştıran İHH, şimdi de "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek zor şartlarda kışı geçirmek zorunda kalan Suriyeliler için başlattığı yardım kampanyası kapsamında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde 81 ilden ve Zonguldak'tan yüzlerce insani yardım TIR'ını Suriye için yola çıkarttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Zonguldak İl Temsilcisi İlyas Yazıcı, TTK Kargo Sahasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Haklar Günü. Bizde bugünün hasebiyle bir farkındalık oluşturmak amacıyla yaklaşık 10 yıldır zulüm içerisinde yaşayan Suriye'de ki insanların çekmiş oldukları zulümlere ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında bir nebze de olsa yardım etme amacıyla 81 ilden ve Zonguldak'tan da yardım tırları "Yükümüz İnsanlık" sloganıyla beraber yola çıktı. Zonguldak'ta birçok sivil toplum kuruluşlarıyla beraber oluşturduğumuz bu hayır kervanına hepimiz şahit olmuş olacağız. Rabbim oradaki insanların sıkıntılarını biran evvel gidersin, bizlere de o konuda onlara yardımcı olmayı nasip etsin inşallah."