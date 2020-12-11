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11 yaşında girdiği berberde 57 yıldır çalışıyor

’de babası tarafından 11 yaşında bir berber salonuna çırak olarak verilen 68 yaşındaki Seyhan Çevik, 57 yıldır aralıksız çalıştığı dükkandan çıkmayı düşünmüyor.

AHMET TÜRKMEN AHMET TÜRKMEN
Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:28 ABONE OL
11 yaşında girdiği berberde 57 yıldır çalışıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 68 yaşındaki berber Seyhan Çevik, henüz 11 yaşındayken babası tarafından bir berber salonuna çırak verildi. Eskilerin deyimi ile "Sebat etmek" sözüne en iyi örneklerden biri olan Çevik, "elim ayağım tuttuğu sürece mesleğimi bırakmak istemiyorum" diyor.

"ETİ SENİN KEMİĞİ BENİM"

Bandırma'da 1960 yıllarda dönemin en iyi berber ustalarından biri olan Zeytullah ustanın yanına çırak verildiğini söyleyen Seyhan Çevik, "O dönem Zeytullah usta çok bilinen bir berberdi. Babam beni 11 yaşımda Zeytullah ustaya getirdi ve eti senin kemiği benim diyerek beni buraya bıraktı. O gün bugündür tam 57 yıldır aynı dükkandayım. Onlarca usta yetiştirdim" dedi.



"HİZMETTE EMEKLİLİK OLMAZ"

Neredeyse bütün ömrü boyunca aynı dükkanda çalışan Seyhan Çevik emeklilik diye bir şey düşünmediğini söyledi. Çevik, "Çok uzun yıllardır bana tıraş olan müşterilerim var. Bana nezaman emekli olacaksın diye soruyorlar. Biz, hizmette emeklilik olmaz terbiyesiyle yetiştik. Elim ayağım tuttuğu sürece mesleğimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

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11 yaşında girdiği berberde 57 yıldır çalışıyor
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