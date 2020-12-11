15 Temmuz şehidinin adı Kamerun’da yaşatılıyor

Uluslararası yardım kuruluşu Yedi başak Derneği öncülüğünde Siverek Suat Aloğlu ortaokulu tarafından finansmanı karşılanarak Afrika ülkesi Kamerun'a bağlı Kütre ilçesinde 15 Temmuz'da şehit düşen Suat Aloğlu adını yaşatmak adına su kuyusu açılarak halkın kullanımına sunuldu.

Su kuyusunun faaliyete geçmesi özellikle çocuklar başta olmak üzere bölge halkını sevindirdi. İlk defa suyla karşılaşan çocuklar sevinçlerini suyla oynayarak gösterdi.

Şehidin Amcası Şeyhmus Aloğlu emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları kaydetti.''Yeğenim hainler tarafından şehit edilmesi halen dün gibi yüreğimizde her 15 Temmuz'u buruk bir şekilde anıyoruz. 15 Temmuz gecesi ülkemizin üzerine kara bulutları dağıtmaya çalışanlara halkımız büyük bir ders verdi. Şehitlerimizin isimleri devletimizin sayesinde her yerde yaşatılıyor. Ülkemizi ve devletimizi yok etmeye çalışan hainlerin isimlerini hain darbe gecesinde millet olarak karanlığa gömdük. Devletimiz sayesinde 15 Temmuz şehitleri hiçbir zaman unutulmayacak, tıpkı yeğenimin ismi gibi ülkemizde olduğu gibi kıtalar arasında da yaşatılması bizleri memnun etmiştir. Siverekli öğretmenlerimizin destekleriyle Şehidimiz Suat Aloğlu'nun adının Kamerun'da yaşatılması bizler için gurur kaynağı olmuştur.'' dedi.