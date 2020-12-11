3 buçuk asrı aşan ağaç tarihe tanıklık ediyor

Bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan proje kapsamında bakıma alınan tarihe tanıklık eden dut ağacı ilçenin simgesi haline geldi.

Yıllara meydan okuyan anıt ağacın güçlendirilmesi ve kovuklara su birikmesini önlemek amacıyla paslanmaz krom tel ile dolgu macunuyla bakanlık tarafından kapatılan anıt ağaç, ilaçlanmasının ardından gübreleniyor.

Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kuran ve değerli bir miras olan tarihi ağaç halk dilinde Kanlıkuyu ağacı olarak da bilinmesinin yanı sıra vatandaşların anılarına da tanıklık ediyor.

354 yıldır tarihe ışık tutan ağacın onarıldığını belirten vatandaş Abdullah Parlak şunları kaydetti: "Büyüklerimizin her zaman adından söz ettiği Kanlıkuyu ağacımız asırlardır ayakta durarak zamana meydan okuyor, büyüklerimizin de anılarının yaşandığı ağacın onarılarak gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmadan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu tür çalışmaların yapılması geçmişimizi unutmamak adına güzel bir adımdır." dedi.