4 ilde “10 Numara” operasyonu

İstanbul Emniyeti akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınırken, 126 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 850 bin liralık kamu zararının önüne geçildiği belirtildi.

İstanbul merkezli dört ilde, 11 Aralık Cuma günü saat 05.00 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Polis; bir suç örgütü tarafından Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt ve Çatalca ilçelerinde bulunan tır parklarında "10 Numara Yağ" olarak bilinen karışımlı akaryakıt satışı yapıldığı yönünde bir ihbar aldı. Konu üzerine harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Polis ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre şüphelilerin akaryakıt kaçakçılığı yapan bir suç örgütü üyesi oldukları ortaya çıktı.

850 BİN LİRALIK ZARAR ENGELLENDİ



Düzenlenen operasyon kapsamında 126 bin 300 litre "10 Numara Yağ" olarak bilinen karışımlı akaryakıt ve 7 adet kapalı kasa araç ele geçirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, 850 bin liralık kamu zararının önüne geçildiği belirtildi.

Edinilen son bilgiye göre şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.