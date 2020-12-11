42 kişiye mezar olan yolda kış çilesi başladı

Van'ın yüksek kesimleri ve ilçelerinde son günlerde etkili olan kar yağışı devam ederken, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Van'ın Bahçesaray ilçesindeki dağlar beyaza büründü. Van kent merkezinde dün akşam yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Kışın en çetin geçtiği ve geçmiş yıllarda kar nedeniyle kara yolunun 4 ay kapalı kaldığı Van'ın Bahçesaray ilçesindeki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde dağlarda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

ÇIĞ BÖLGESİ TABELASI ASILDI

Karayolları 11´inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, yağan kar nedeniyle buz tutan kara yolunda çalışma yaparken, Van Bahçesaray kara yolundaki Görentaş Jandarma Karakolu'ndaki jandarma ekipleri de Bahçesaray yönüne giden araç sürücülerini buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bahçesaray yönünden Van istikametine gelen sürücüler için Karabet Geçidi yakınında üzerinde 'Çığ bölgesi' yazan uyarı levhası asıldı.

KIŞ ÇİLESİ BAŞLADI

Yağan kar ile Bahçesaray'da kış çilesinin başladığını anlatan sürücüler, "Her yıl kış mevsiminde bu yol nedeniyle korkumuz başlıyor. Geçen şubat ayında yola çığ düşmesi sonucu 42 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yetkililerden ricamız, riskli bölgeye kar tüneli yapmaları. Bu olmazsa, kışın çetin geçtiği günlerde kara yolu güvenlik nedeniyle kapatılmalıdır. Çünkü bu yol kışın hiç çekilmiyor" diye konuştu.