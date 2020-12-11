Kaçakçılara 7 operasyon: 7 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri Çeşme ve Karabağlar ilçelerinde yurda kaçak olarak sokulan gümrük kaçağı çanta, kemer, cüzdan ve telefon satışının yapıldığı bilgisini alınca harekete geçti. Emtia Büro Amirliği ekipleri tarafından Çeşme ve Karabağlar ilçelerinde yapılan 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Adreslere yapılan şok baskınlarda piyasa değeri 3 milyon lira olan yaklaşık 1000 adet ünlü markalara ait çanta, kemer, cüzdan ve 18 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünleri satan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

TARİHİ ESER OPERASYONU

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. 4 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 116 adet Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, yüzük ve takı ele geçirildi. 4 zanlı gözaltına alındı. Yakalanan 7 zanlı hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.