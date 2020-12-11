95 yaşındaki Havva nine koronavirüsü yendi

Kaman ilçesinde oğlu Fehmi Korkmaz, gelini ve torunlarıyla birlikte yaşayan 95 yaşındaki Havva Korkmaz bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye gitti. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı kadın daha sonra solunum cihazına bağlandı. Bir süre hastanede tedavi gören Havva nine daha sonra tedavi için evine gönderildi.

Evde ilaç tedavisi uygulanan 95 yaşındaki Havva nine nefes darlığı ve öksürük dışında herhangi bir rahatsızlık yaşamadı. Kalp ve tansiyon hastalığı da bulunan yaşlı kadın ilaç tedavisinin ardından sağlığına kavuşmayı başardı.

Oğlu ve gelininin kendisine çok iyi baktığını ve torunlarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdüğünü belirten Korkmaz, yüksek moralin hastalığı yenmesinde çok etkili olduğunu belirtti.