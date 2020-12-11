Akçakale kışa hazır

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile kırsalda yürütülen yol atağı kapsamında bir mahalle daha yola kavuşurken, Başkan Yalçınkaya vatandaşların kışı rahat geçirmeleri için tüm imkânların seferber edildiğini belirtti.

İlçenin çehresini değiştirmek için imza attığı projelerle ilçenin adeta şantiyeye çevrilmesini sağlayan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya çalışmaları yakından takip etmek için de sürekli sahaya iniyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kırsalda yürüttüğü yol atağı kapsamında çalışmaları tamamlanan mahalleleri ziyaret eden Başkan Yalçınkaya bu kez Altıntepe Kırsal Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Başkan Yalçınkaya'ya temasları sırasında Belediye Meclis Üyesi Abdürrezzak Büyükaslan ve mahalle muhtarı eşlik etti. Başkan Yalçınkaya tamamlanan sokak içi yol çalışmalarını denetlendikten sonra açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN YALÇINKAYA: BÜTÜN İMKANLARI SEFERBER EDECEĞİZ

Kırsalda hedeflenen çalışmaların yüzde 95 oranında tamamlandığına dikkat çeken Başkan Yalçınkaya "Hizmete susamış, geri kalmış mahallemizde bütün imkanlarımızı seferber ederek çok güzel bir şekilde yollarını yaptık. Diğer eksikleriyle de ilgili her zaman eksiklerini gidermeye hazırız. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük işler yaptık. Akçakale'nin ve bütün köylerinin tamamının yüzde 95 işlerini bitirdik. İnşallah yılbaşına kadar da köylerimizin geri kalan kısmının eksikliklerini gidereceğiz. Bu kışı daha rahat geçirmeleri için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz" dedi.

YALÇINKAYA BÜYÜKŞEHİRDEN ASFALT TALEBİMİZ OLACAK

Hedeflerinde kırsalda asfalt çalışması başlatmak olduğunu belirten Başkan Yalçınkaya şöyle konuştu: "Bu köydeki hizmetin mükemmel olması için inşallah önümüzdeki yıllarda büyükşehirden asfalt talebimiz olacak. Buraları inşallah önümüzdeki zaman içinde bugünkü durumdan daha mükemmel hale getirmek için gayret göstereceğiz. Bu yaptığımız bugün ki hayat şartlarını kolaylaştırma tedbirleri. Bu tedbirleri yaptık. Bu da büyük bir hizmet. Bugün itibariyle bu hizmeti kendilerine sunduk. İnşallah önümüzdeki zamanda daha güzel şeyler yapma imkânımız olur. Bu imkânları da bu köylere, bu kardeşlerimize seferber edeceğiz. İnşallah güzel günlerde burada yaşarlar ve hayatlarını idame ettirirler. Bizim belediye olarak işimiz bütün köylerimize hizmetleri batıdaki standartlar seviyesinde getirmek. Akçakale'nin her yeri hizmeti hak ediyor. Akçakale'nin şehir merkezinin ve köylerinin bütün eksikliklerini biliyoruz. Büyük bir kısmını da giderdik. Çoğu programda, çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki 3,5 yılda eksik bırakılan hizmetleri tamamlayıp kardeşlerimizin daha rahat yaşamalarını temin edeceğiz. Hizmetin hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hakk'tan temenni ediyorum."