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Amatör balıkçılara 3 metre mesafe denetimi

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği amatör balıkçılara yönelik 3 metre mesafe denetimlerine başlandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:46 ABONE OL
Amatör balıkçılara 3 metre mesafe denetimi

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli Sahil bandında balık tutulacak alanlar 3 metreye göre işaretlendi, ekipler olta balıkçılarını mesafeye uymaları ve sigara içmemeleri konusunda denetledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde Koronavirüs nedeniyle alınan ek tedbirler kapsamında Kdz. Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri amatör balıkçılara yönelik 3 metre mesafe denetimlerine başladı.

Alınan karara göre, sahil bandında balık tutulacak alanlar 3 metre mesafeye göre işaretlendi. Erdemir Ofis yanı ile Garnizon Komutanlığı arasındaki 2 buçuk kilometrelik sahil bandında olta balıkçılığı yapan vatandaşları denetleyen zabıta ekipleri, mesafeye dikkat edilmesi ve sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Balık tutulan bölgelere ayrıca uyarıcı afişlerin asılmasına başlandı.

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Amatör balıkçılara 3 metre mesafe denetimi
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