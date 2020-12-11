Ambulans ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Denizli- Afyonkarahisar karayolu Honaz kavşağında meydana geldi. Sacip Tozlutepe yönetimindeki 20 S 0110 plakalı tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile Denizli istikametine seyir halindeyken, Honaz kavşağından dönen Sultaniye Kaplan'ın kullandığı 20 DC 112 plakalı Acil Servis ambulansı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde yeni doğum yapan anne ile bebeğini taşıyan ambulans devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Kaplan ile sağlık görevlileri Hüseyin Alkan, Ali Bartal, yeni doğum yapan anne ile bebeği ve babası, servis minibüs sürücüsü Tozlutepe ile 7 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen ambulanstakileri çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulansın ve minibüsün içindeki yaralılar sağlık ekiplerince çevredekileri hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.