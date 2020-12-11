Anadolu bozkırını suya doyuracak 60 yıllık hayal gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 2020 yılı içinde müjdesini verdiği "Aşağı Çekerek Projesi"nin Tokat'ın Zile ile Yozgat'ın Aydıncık ve Çekerek ilçelerinin verimli tarım arazilerini sulanmasını hedefleyen 2. kısım inşaatının ihalesini alan firma ile sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı.

YOZGAT'IN GAP'I OLACAK

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne hayat veren GAP'ın, bir benzeri olan Orta Karadeniz Bölgesi'nin GAP'ı olarak adlandırılan Aşağı Çekerek Projesi ile 60 yıllık rüya gerçekleşiyor.

23 BİN HEKTAR SULANACAK

Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulama Projesi'nin yapımı devam eden 1. kısmı ile yeni başlayan 2. kısım inşaatı ile toplam 23 bin 430 hektarlık verimli tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

Projenin birinci kısım işi kapsamında, ana boru hattının 17 kilometrelik kısmı ile 759 hektar alanın sulama şebekesinin inşaat çalışmaları devam ediyor. 2017'de ihale edilen ve bugüne kadar yüzde 53'lük bölümü tamamlanan birinci kısım işi de hızla bitirilecek.

İKİ YIL İÇİNDE YOZGAT ÇUKUROVA OLACAK

Yozgat'ta yerelden kalkınma hamlesini sadece sanayi alanında değil, tarım ve hayvancılık alanında da başlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, hemşerimiz Fuat Oktay'ın takibi ile gerçekleşen Aşağı Çekerek Projesi ile Yozgat'ın Çukurovası diye tabir edilen Aydıncık Kümbet Ovası da suya doyacak,

10 bin 935 hektar alanı suya kavuşturacak ikinci kısım işine başlandığı bildirilirken, projenin Bozok Yaylası topraklarına yapacağı kazanım şu ifadelerle anlatıldı:

"İki yıl içinde, 2023'de tamamlanması planlanan sulama şebekesi ile "Yozgat'ın Çukurovası" diye tabir edilen Aydıncık (Mamure) Kümbet Ovası suya doyacak; hem ürün çeşitliliği hem de rekolte artacak, ülke ekonomisine katkı sağlanacak."