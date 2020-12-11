Asırlık meslekte çırak yetişmiyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde keçecilik mesleğini sürdüren çok sayıda işyeri teknolojinin gelişmesiyle çırak yetiştiremeyerek yok olmaya yüz tuttu. Keçecilikle geçimini sağlayan işyeri sayısı gün geçtikçe azalırken, yıllarca ev ve işyerlerinde halı yerine keçe kullanan vatandaşlar temizliği ve bakımı zor olan keçe ise tercih edilmiyor. İlçede onlarca keçe ustasından sadece kendisinin kaldığını belirten 38 yaşındaki Serdal Arpacık, babasından öğrendiği mesleği zor şartlar altında sürdürdüğünü söyledi.

Meslekte çırak yetişmediğini belirten Arpacık, "15 yıldır babadan kalma mesleği, geçimimi sağlamak için devam ettiriyorum. Daha önce işlerimiz çok iyiydi, ama şimdi iyi değil, bu mesleği benden başka icra edecek kimse yok. Mesleğimiz daha önce altın bilezik diye tabir edilirdi ama yıllarca mesleği sürdüren büyüklerimiz zor bir meslek olduğu için çırak yetiştiremedi. Gençlerde zor işten kaçarak, kolay ve zahmetsiz işlerle uğraşınca keçecilik mesleği bitme noktasına geldi. Bu mesleğin bende bir değeri var, babamdan öğrendiğim mesleği yok olmasın diye kısıtlı imkânlarla sürdürüyorum. Devlet yetkilileri bu mesleğin kaybolmaması için her hangi bir çalışma başlatmasa bu meslek tarihe karışacak" dedi.

Son usta Arpacık, "Keçe bin bir zahmetlerle hazırlanıyor, köyden yünü aldıktan sonra işyerinde makineye atıp temizliğini yapıyoruz. İkinci aşamada keçe haline getirmek için serimini yapıp suyunu verdikten sonra sarıp makineye atıyoruz. Günde 5 kere çıkarıp tepiyoruz ve bu işlem 5 saati buluyor. Yün, keçe haline geliyor, sonra dışarı atıp kurutuyoruz. Son olarak kurutulan keçeyi dikerek satışa hazır hale getiriyoruz." şeklinde konuştu.

GÜNÜMÜZDEKİ KEÇELER ŞARK KÖŞELERİNİ SÜSLÜYOR

Daha önce evlerde kullanılan keçelerin artık şark köşelerinde sergi amaçlı kullanıldığını belirten Arpacık, "Gelecek nesillerimiz mesleğin yok olmasıyla birlikte keçeleri artık şark köşelerinde, müzelerde ve nadir olarak yaşlıların ikamet ettiği evlerde bulabilecek. 5 yıl sonra artık keçecilik mesleği unutulacak, mesleğin koruma altına alınmasını talep ediyorum."

MESLEĞİ ELİMDEN GELDİĞİNCE SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORUM

Arpacık ayrıca şunları kaydetti: Babadan öğrendiğim mesleği zor şartlar altında sürdürüyorum, ama çırak bulamadığım için imkânlarım doğrultusunda gücüm yeterince yapmak istiyorum inşallah imkânlarım el verdiğince mesleği sürdüreceğim."