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’ta kaybolan 83 yaşındaki kadın jandarma tarafından sağ bulundu

’nin ilçesinde kaybolan yaşlı kadın  (83), jandarma tarafından ormanlık alanda sağ bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 13:44 ABONE OL
Ayvacık’ta kaybolan 83 yaşındaki kadın jandarma tarafından sağ bulundu

Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde yaşayan Ayşe Ok, 9 Aralık tarihinde sabah saat 08.00 sularında evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Yakınları eve dönmeyen Ayşe Ok için Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İz Takip Köpeği (ROKA) ile Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp Ayşe Ok'u bulmak için arama çalışması başlattı.

Ok, aynı gün akşam saatlerinde köyden 2.5 kilometre uzaklıkta karagöz mevkiinde ağaçlık alanda sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Ayşe Ok yakınlarına teslim edildi.

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Ayvacık’ta kaybolan 83 yaşındaki kadın jandarma tarafından sağ bulundu
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