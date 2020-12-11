Bakan Koca: Ağır hasta sayısı artış hızında azalma sürüyor

Türkiye'de dün 206 bin 202 test yapıldı, 30 bin 424 kişi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 15 bin 751, hasta sayısı 5 bin 918, ağır hasta sayısı 5 bin 943 oldu. 5 bin 232 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 748 bin 567 oldu. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim" dedi.