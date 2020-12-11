Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Başkan yardımcısı virüse yenildi

Başkan yardımcısı virüse yenildi

’da pazaryeri denetimi sırasında koronavirüse yakalanan 64 yaşındaki Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

REMZİ YILMAZ
Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:08 ABONE OL
Başkan yardımcısı virüse yenildi

Bursa'nın ilçelerinden Gemlik Belediye Başkan yardımcısı Bayram Demir, pazaryeri denetimine katıldıktan birkaç gün sonra test yaptırmış ve testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan emekli öğretmen ve Belediye Başkan yardımcısı Demir, fenalaşarak alındığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

"ÇEKİÇ GİBİ ADAMLAR ÖLÜYOR"

Başkan Yardımcısının vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenen Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sertaslan, "Benim gözümde çekiç gibi sapasağlam dediğim bir adam koronavirüsten öldü. Durum aslında bu kadar ciddi. Bu ciddiyeti insanlarımızın anlaması gerekiyor. Sevdiğimiz insanları kaybediyoruz" diyerek vatandaşları kurallara harfiyen uymaları konusunda uyardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan yardımcısı virüse yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA