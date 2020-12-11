Başkan yardımcısı virüse yenildi

Bursa'nın ilçelerinden Gemlik Belediye Başkan yardımcısı Bayram Demir, pazaryeri denetimine katıldıktan birkaç gün sonra test yaptırmış ve testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan emekli öğretmen ve Belediye Başkan yardımcısı Demir, fenalaşarak alındığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

"ÇEKİÇ GİBİ ADAMLAR ÖLÜYOR"

Başkan Yardımcısının vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenen Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sertaslan, "Benim gözümde çekiç gibi sapasağlam dediğim bir adam koronavirüsten öldü. Durum aslında bu kadar ciddi. Bu ciddiyeti insanlarımızın anlaması gerekiyor. Sevdiğimiz insanları kaybediyoruz" diyerek vatandaşları kurallara harfiyen uymaları konusunda uyardı.