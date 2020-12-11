Boğduğu kadını eşarpla boruya asarak intihar süsü verdi

Fatih, Laleli'de bir otelde geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamanın olduğu gün saat 14.00 sıralarında polisi arayan bir kişi, otel odasında bir kadının intihar ettiğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kendilerini arayan kişi ile bir süre görüştü. İhbar eden kişinin otelin resepsiyon görevlisi Türkmenistanlı Aliser Alymov olduğunu öğrendi. Alymov, ölü bulduğu kadının sevgilisi Rayhan Soltanov(45) olduğunu, banyoya baktığında, banyo kalorifer borusunda eşarbıyla kendisini asmış olarak bulduğunu söyledi. Polis, ceset ve odada inceleme yaptı.

Olay yerinde incelme yapan polis ekipleri kadının asılı olduğu borunun yerden yüksekliğinin kadının boyundan daha kısa olduğunu yaklaşık 1.5 metre mesafenin intihar için yeterli olmayabileceğini düşündü. Cesedin duruş şeklinden de şüphelenen polis intihar olayının üzerine gitti. Polis, olayla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı ve Soltanov'un bir erkekle odaya girdiğini, 15 dakika sonra da erkeğin odadan yalnız olarak çıktığını tespit etti.

OĞLUNDAN GELEN TELEFON ORTAYA ÇIKARDI

Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği sırada Slatanov'un oğlu polisi arayıp bir kişinin kendisini aradığını ve; "Annen kalp krizi geçirdi ve öldü." diyerek telefonu kapattığını söyledi. Polis odadan çıkan ve Soltanov'un oğlunu arayarak annesinin kalp krizinden öldüğünü söyleyen kişinin otel resepsiyon çalışanı Aliser Alymov olduğunu tespit etti.

KABUL ETMEDİ TUTUKLANDI

Bu bilgiden yola çıkan polis, Almyov'u olaydan bir gün sonra ,'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan Alymov, Soltanov'u öldürmediğini öne sürerek, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Almyov tutuklanarak cezaevine gönderildi.