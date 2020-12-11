11 Aralık 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri: Diyanet ile Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Müslümanların büyük huzura eriştiği bu mübarek günde vatandaşlar kendilerine farz kılınan ibadetlerini yerine getirmek üzere "Bugün Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Camiye gitmeden önce kılacakları namaz vakitlerinin arayışına çıkan Müslüman alemi Diyanet tarafından duyurulan saatleri merak ediyor. Peki; Bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile 11 Aralık 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri

11 ARALIK CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

Müslüman alemini yakından ilgilendiren mübarek günün gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaşın sabah saatlerinden itibaren gündeminde Cuma namazı saati yer alıyor. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın verdiği huzur ile vatandaşlar camilere akın edecek.