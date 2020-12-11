11 Aralık 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri: Diyanet ile Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Müslümanların büyük huzura eriştiği bu mübarek günde vatandaşlar kendilerine farz kılınan ibadetlerini yerine getirmek üzere "Bugün Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Camiye gitmeden önce kılacakları namaz vakitlerinin arayışına çıkan Müslüman alemi Diyanet tarafından duyurulan saatleri merak ediyor. Peki; Bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile 11 Aralık 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri
11 ARALIK CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATİ
Müslüman alemini yakından ilgilendiren mübarek günün gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaşın sabah saatlerinden itibaren gündeminde Cuma namazı saati yer alıyor. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın verdiği huzur ile vatandaşlar camilere akın edecek.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL: 13:02
ANKARA: 12:47
İZMİR: 13:10
BURSA: 13:02
ABDEST NASIL ALINIR?
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Haziran 2020 Diyanet ile İl il Cuma namazı saatleri
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.