Büyükşehir’den sağlıkçılara kayak jesti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Salgınla mücadelede de ülkemizin yüz akı olan sağlık çalışanlarımıza destek olmak ve motivasyonlarına katkı sunmak adına kayak kursu düzenledik" dedi.

COVID-19 ile ilgili mücadelede sağlık çalışanlarının takdire şayan çalışmalara imza attığını ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Devletimizin, ilgili bütün kurumlarını ve tüm imkânlarını seferber etmek suretiyle yürüttüğü salgınla mücadele çalışmalarına Erzurum'da bizler de yerel ölçekte sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımıza destek olmakta ve elimizden geleni yapmaktayız. Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan, ortak tüm kullanım alanlarına varıncaya kadar şehrimizin neredeyse dört bir yanını dezenfekte ettiğimiz ve etmeye de devam ettiğimiz bu süreçte, Erzurum için adeta seferberlik ilan etmiş durumdayız. Bu seferberliğin en önemli yapıtaşı olan sağlık çalışanlarımız salgınla mücadelede de büyük bir özveri gösteriyor. Sağlık çalışanlarımız bir yandan salgınla mücadele ediyor diğer yandan da vatandaşlarımızın sağlığı için imkânsız denilen bir direnci ortaya koyuyorlar. Bizler de bu süreçte sağlık çalışanlarımızın motivasyonu için böyle bir çalışmayı hayata geçirdik. Kayak merkezimiz tüm sağlık çalışanlarımızın emrindedir."

Başkan Sekmen, daha sonra kursa katılan 40 kursiyere kayak sertifikalarını verdi.