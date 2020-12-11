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Çaldılar, sattılar ama yakalandılar

'da telefoncu bayisinden 40 bin liralık cep telefonu ve elektronik eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 genç savcılığa sevk edildi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Giriş Tarihi: 11.12.2020 13:27 ABONE OL
Çaldılar, sattılar ama yakalandılar

Bolu'nun Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu bayisinde geçtiğimiz Salı günü, İstanbul'dan kiraladıkları araçla Bolu'ya gelen D.Ç. (18) ile A.K. (20), dükkanın kapalı olduğu görünce, gece saatlerinde kilidi kırıp, kapıyı açarak içeriye girdi. Dükkanda bulunan 40 bin lira değerinde cep telefonu ve elektronik malzemeleri çalan 2 şüpheli daha sonra araçlarına binerek kaçtı.

Tekrar İstanbul'a gidip malzemeleri sattıkları tespit edilen D.Ç. il A.K. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Bolu'ya getirilen şüpheliler, gözaltı işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

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Çaldılar, sattılar ama yakalandılar
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