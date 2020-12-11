Acılı anne böyle isyan etti: Caniyi yaşatmasınlar

İzmir'in Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir pastanede, 2 yıl önce boşandığı eski eşi Hasan Ozan Baştosun (31) tarafından silahla vurularak öldürülen 35 yaşındaki Fulya Öztürk, baba ocağı olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde dualarla ve gözyaşları içersinde toprağa verildi. Öztürk için Fethiye Taşyaka Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Fethiye'nin tanınmış esnaflarından olan ve Palamut ismiyle anılan Osman Öztürk'ün torunu olan Fulya Öztürk'ün tabutunu babası Ahmet Öztürk en öne geçip taşırken, annesi Hüsniye Öztürk cenaze merasimi boyunca gözyaşı döktü.

DEDESİ KORUYACAK

Fulya Öztürk, dedesi Osman Öztürk'ün mezarının yanına dualar ve gözyaşları içersinde defnedildi. Acılı anne Hüsniye Öztürk, elleriyle kızının mezarına toprak atarken "Fulya'yı artık dedesi koruyacak. Fulya'nın yanında hep dedesi var" şeklinde ağıt yaktı. Acılı anne Hüsniye Öztürk "Caniyi yaşatmasınlar" ifadesini kullandığı anda baygınlık geçirdi. Acılı baba Ahmet Öztürk ise "Sözün bittiği yerdeyiz. Çok üzgünüz. Bu cinayetler durdurulsun artık" dedi. Tanem isimli 3.5 yaşında bir kız çocuğu bulunduğu öğrenilen Fulya Öztürk'ün mezarını, arkadaşları adeta çiçek bahçesine çevirdi.