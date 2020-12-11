Cemile’nin dramı

Bilecik'te 1.5 yıl önce büyük hayallerle yuva kurduğu eşi Onur Acar'ın silahlı saldırısında babasıyla birlikte hayattan koparılan Cemile Duman'dan (23) geriye kısacık hayatına sığdırdığı yürek burkan hikâyesi kaldı. Bilecik Merkez'e bağlı Yeniköy'de çiftçilikle uğraşan Abdullah Duman, çocuklarının okuması ve daha iyi bir hayat sürmeleri için eşi Fatma Duman ile birlikte çeyiz dükkanı açtı. Kendisi minibüsüyle gezi turları yaparken, eşi ve kızı Cemile dükkanda satış yapıyordu.







BABASI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Büyük kızı evlenip yanlarından ayrılınca oğlu ve küçük kızı ile birlikte kalan baba, üzerine titrediği kızı Cemile'nin bir dediğini iki etmedi. 2018'in sonlarına doğru Cemile, biriyle arkadaş olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söyleyince, babası damat adayı Onur Acar'ı araştırmaya koyuldu. Acar'ın kızına layık olmayacağını düşünen baba, bu birlikteliğe karşı çıktı. Ancak çok sevdiği kızının ısrarlarına dayanamayıp düğüne izin verdi. İkili, Haziran 2019'da evlendi. Ancak Cemile, katili olacak adamın şiddetine maruz kaldı... Evlendikten kısa süre sonra hamile kalan Cemile, dünya tatlısı yavrusunu kucağına alınca şiddetin biteceğini düşündü, ancak yanıldı. Şiddet devam etti. Acar'ın evde ruhsatsız silah bulundurmaktan cezaevine girmesi bardağı taşıran damla oldu.





Fatma Duman, hem eşini hem kızını yitirdi.



KIZIMA MI YANAYIM, EŞİME Mİ?

Babaevine dönen genç kadın, ailesinin desteğiyle boşanma davası açtı. Onur Acar, 11 Kasım'da tahliye edildi. 16 Kasım'da ise, Bilecik Adliyesi'nde çiftin darp nedeniyle duruşması vardı. Kızının başına bir şey gelmesinden korkan baba Abdullah Duman, kızını adliyede de yalnız bırakmadı. Ancak duruşma çıkışında korkulan oldu... Onur Acar, evine yapılan baskında bulunamayan pompalı tüfekle eşi ile kayınpederine kurşun yağdırdı. Mermisi bitince de silahı üzerilerine bırakıp kaçtı. Baba olay yerinde, Cemile 12 gün sonra hastanede son nefesini verdi. Genç kadından geriye ise severek evlendiği adamla çekildiği düğün fotoğrafları ve mezarının başında oturan 11 aylık bebeği kaldı. Önce eşini toprağa veren, 12 gün sonra da kızını son yolculuğa uğurlayan acılı anne Fatma Duman evine kapandı. Komşularına "Kızıma mı yanayım, eşime mi yanayım, yoksa ortada kalan torunuma mı? Kızımı telli duvaklı gönderdim, kefenle geldi" dediği öğrenilen Fatma Duman, Facebook'ta ise gözyaşartan bir paylaşımda bulundu. Kızının mezarının başına oturan torununu fotoğraflayan anneanne, "Bir yavruyu böyle çaresiz ve annesiz bırakanın Allah cezasını versin" diye yazdı.





Genç kadından geriye, mezarının başında oturan bebeği kaldı.