Çocuklarda maske değiş-tokuşunda koronavirüs tehlikesi

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, küçük yaştakı çocuklar arasında maske değiş- tokuşu yapılabildiğini söyledi. Doç. Dr. Kömür, "Özellikle okullarda dikkatimizi çeken tehlike, çocuklar arasında maske paylaşımıdır. Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklar bunu daha sık yapıyor. Çünkü çocuklar, maskenin kullanımı konusunda erişkinler kadar dikkatli olamayabiliyorlar" dedi.



ÇOCUKLAR STANDART TİP, SADE MASKE KULLANMALI



Küçük yaştaki çocukların masal kahramanları, çizgi film kahramanlarının olduğu, renkli dikkat çekici maskeler taktığını dile getiren Doç. Dr. Süheyla Kömür, "Bu arkadaşının dikkatini çekebiliyor ve 'Seninkini ben kullanayım, benim maskemi sen kullan' tarzında paylaşımlar yapılabiliyor. O nedenle ailelere ve öğretmenlere düşen görev çocukları bu konuda bilinçlendirmek. Küçük çocuklara standart tip daha sade maske kullanımı belki bir nebze bu durumun önüne geçebilir. Maske kişiseldir, daha çok tek kullanımlık maskeler tercih ediliyor. Eğer hasta olan bir kişinin maskesini başka biri takarsa o da enfekte olabilir. Bu yolla hastalık yayılımı artabilir. O nedenle maskeler kesinlikle ortak kullanılmamalıdır" diye konuştu.



'MASKEYLE BURNUNUZU DA KAPATIN'



Maske takmanın en temel korunma yolu olduğunu hatırlatan Kömür, şöyle konuştu:



"Maske kullanımında yapılan hatalardan birisi de burnun açık bırakılmasıdır. Burnun kapalı olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü hem ağız hem burun yoluyla bu virüsü alabilir, enfekte olabiliriz. Maskemizi uygun şekilde takmak, maske takarken el hijyenine dikkat etmek, elimizi dezenfektanlarla ya da yıkama yoluyla temizlemek oldukça önemli. Özellikle öğrencilerde çok sık olan ortak eşya kullanımından kaçınmalı, hasta olan öğrencilerin okula gönderilmemesi konusunda da hem ailenin hem de öğretmenlerin farkındalığının yüksek olması gereklidir."