Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, ayetli, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Her hafta bugün olduğu gibi bu hafta da Cuma mesajları ve sözleri araştırmaları başladı. Vatandaşlar bu önemli günü ibadet ederek geçirecek, namazlar kılınacak, eller semaya açılıp dualar edilecek. Öte yandan sevdikleri ile birlikte Cuma mesajlarını paylaşmak isteyenler ise konu ile ilgili araştırmalarına başladılar. Sizler de WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya aracılığıyla sevdiklerinize en güzel, resimli, ayetli, kısa ve uzun Cuma mesajları ve sözlerini yollayabilir, onları mutlu edebilirsiniz…
Mübarek Cuma günü geldi! Bu önemli günün gelmesi ile birlikte Müslüman alemi açısından önem arz eden Cuma mesajları araştırmaları da başladı. Haberimizin içerisinden en güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.
HAYIRLI CUMALAR!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ İLE HAYIRLI CUMALAR
Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar
Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Hayırlı cumalar…
Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/19)
Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…
Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin, hayırlı cumalar...
"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...