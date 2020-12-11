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Cuma namazı sonrası yapıldı

, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle namaz sonrası tüm camilerde yapıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:07 ABONE OL
Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı

Türkiye'deki kuraklık sebebiyle özellikle çiftçi vatandaşların talepleri doğrultusunda, bütün Türkiye'de ve Şanlıurfa'daki camilerde yağmur duası edildi.

Cuma namazı sonrası camiyi dolduran vatandaşlar, ellerini semaya açıp yapılan duaya hep birlikte 'amin' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün kılınacak cuma namazının hutbesinde yurt genelinde yaşanan su sıkıntısına dikkat çekecek. Tüm camilerden okunan cuma hutbesinde, 'Su: Hayat ve şifa kaynağımız' başlıklı hutbede ise ifadeler yer verildi.

Cuma namazının ardından bütün Türkiye ile birlikte Şanlıurfa'da yağmur duası yapıldı.

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Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
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