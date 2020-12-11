Denetimlerde 82 bin 300 lira idari para cezası

Zonguldak Bölgesinde avcılık faaliyetlerini sürdüren balıkçı tekneleri ve bu tekneler tarafından istihsal olunan su ürünlerinin taşıması gereken asgari vasıf ve şartlar Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı yüzer unsurlar tarafından yakından takip edilirken, balık sezonunun açılmasından bugüne kadar denetimlerde toplam 82 bin 300 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Konu ile ilgili olarak Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

"Bölgemizde avcılık faaliyetlerini sürdüren balıkçı tekneleri ve bu tekneler tarafından istihsal olunan su ürünlerinin taşıması gereken asgari vasıf ve şartlar Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı yüzer unsurlar tarafından yakından takip edilmektedir. 2020 yılı balık avlama sezonu açılmasının ardından Zonguldak ili ve çevresinde artan balık popülasyonuna istinaden bölgemize avlanan balık avlama tekneleri faaliyetlerini verimli bir sezon olması amacıyla sürdürmektedir.

Anılan tarihten itibaren artan hamsi avcılığı sebebiyle denetim/kontroller arttırılmış olup, İl sınırlarımız dâhilinde; 78 adet gırgır teknesi, 22 adet gırgır yardımcı teknesi, 30 adet orta su trol teknesi, 259 adet voli teknesi ve 32 adet perakende satış yeri kontrolü yapılmış, toplam 6263 kasa ve 58.000 kg dökme balığın balığının kontrolü yapılmış, toplam 82.300,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Son zamanlarda artan küçük boyda balık avcılığı yapıldığı ihbarlarının alınmasına müteakip Zonguldak İl sınırları içerisinde konuşlu Sahil Güvenlik Ekipleri ve Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Ekipleri ile müşterek olarak icra edilen kontrol/denetimler neticesinde; 10 Aralık 2020 tarihinde Kdz. Ereğli İlçesinde avcılık faaliyetlerini sürdüren 2 adet orta su trol teknesinin küçük boyda hamsi avcılığı yaptığı tespit edilmiş, toplam 27.000,00 TL idari para cezası uygulanmış ve istihsal olunan 22.000 kg boyları yasal sınırların altında olan hamsiye mülkiyetin kamuya geçirilmesi maksadıyla el konulmuştur.

Müteakip dönemde de Zonguldak İl sınırları içerisinde konuşlu Sahil Güvenlik Komutanlığı Ekipleri ile Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Ekipleri tarafından denetim ve kontroller kararlılıkla devam edecektir."