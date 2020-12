Ders ortalaması hesaplama: Ortaokul ve ilkokul ders ortalaması karne notu hesaplama nasıl yapılır?

Karne notu hesaplama öğrencilerin en çok heyecanlandığı ve merak ettiği konulardan birisidir. Ders ortalamalarına göre yapılan karne notu belirli kurallara göre yapılmaktadır. İlkokul not ortalaması hesaplama ile ortaokul not ortalaması hesaplama yöntemlerini adım adım yazımızda anlattık. Ortaokul ve ilkokul ders ortalaması hesaplama nasıl yapılır? Sorusunu merak edenlerdenseniz, aşağıda yer alan hesaplamaya göre siz de karne notu hesaplayabilirsiniz. İşte o yöntem…

KARNE NOTU NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Takdir mi Teşekkür mü alacağım? Sorusu öğrencilerin en çok merak ettiği konu. Alacağı karne ile ailelerinin karşılarına çıkacakları için heyecanlanmaktadırlar. Bu yüzden karne almadan önce karne notu hesaplama işlemleri başlar. Peki, karne notu neye göre hesaplanır? Bu sorunun yanıtı ders ortalaması hesaplamaktan geçiyor. Ders ortalamaları tek tek hesaplanarak ortaya çıkan rakamların toplamından karne notu hesaplanıyor. Gelin ilk önce ders ortalaması hesaplama işlemi yapalım.

DERS ORTALAMASI HESAPLAMA

Ders notu hesaplama işlemi öğrencinin karne notunu belirleyen en önemli unsurdur. Öğrencilerin dönem içerisindeki yazılı, sözlü, performans, proje vb. gibi notların ortalaması bulunarak hesaplanır. Ortalama hesaplama işlemi notların toplamı, not sayısına bölümü ile bulunur.

Örnek bir hesaplama vermek gerekirse:

Matematik 1. yazılı sonucu: 70

Matematik 2. yazılı sonucu: 80

Matematik 1. performans notu: 90

Matematik 2. performans notu: 100

70 + 80 + 90 + 100 = 340 / 4 = 85 (4 rakamı toplam not sayısıdır.)

Ders notu ortalaması: 85 olacaktır.

İLKOKUL NOT ORTALAMASI HESAPLAMA

İlkokul ve ortaokul yani 1 ile 8 sınıf arasındaki öğrenciler için ders notu hesaplama yöntemi aynıdır. Projeler, performansa yönelik çalışmalar, sözlü ve yazılı sınavlardan aldıkları puanların ortalaması hesaplanarak bulunur. İlkokul ve ortaokul not ortalaması hesaplama yöntemi için şu adımları kullanabilirsiniz:

Aldığınız notları yazın. Eğer daha fazla proje ödevi veya benzer puanlarınız varsa ekleme yapabilirsiniz. Aldığınız notları ilgili bölüme yazın. Daha sonra girdiğiniz notların hepsini toplayıp girdiğiniz not sayısına bölün.

KREDİLİ SİSTEM NOT ORTALAMASI

Kredili not sistemi genellikle üniversitelerde kullanılmaktadır. Öğrencinin not ortalaması burada; öğrencinin dönem içinde almış olduğu ders sayısı, her dersin kredi puanı gibi etkenler ile bulunur.

Not sistemi: AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD, FF

Dönem ders sayısı: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Ders Kredisi: 0,5 , 1, 1,5 , 2, 2,5 , 3,5 , 4