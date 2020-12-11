Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın tarafından hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesinin kollarından biri olan "Diyarbakır Yetimlerine Sahip Çıkıyor" projesine yönelik olarak, ilgili kurum yetkililerin katılımıyla bir toplantı yapıldı. 16 Temmuz 2020 tarihinde yapılan toplantı ile çalışmalarına başlanan ve birçok kurum ve kuruluşun işbirliği ile yürütülen projede yoksulluk ve eğitimsizliğin ortadan kaldırılması, önleyici çalışmalarla suç işleme ve suça yönelme oranlarının düşürülmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi, yetim çocuklara eğitim hayatları boyunca destek olunarak yardımlaşmanın ve iyiliğin çoğaltılması amaçlanmakta.

BİR ANNE PROJESİ

Toplantıda proje çerçevesinde gerçekleşen faaliyetler ve planlanan çalışmalar ile devam eden süreçle ilgili yapılabilecekler ele alındı. Toplantı sonunda değerlendirme yapan Vali Karaloğlu daha önce valilik yaptığı Van, Bursa ve Antalya'da yetim çocuklara dönük özel projeler geliştirdiklerini ifade ederek Diyarbakır'da da bu konuyu gündeme aldıklarını ve "Diyarbakır Yetimlerine Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında çalışmalara başlandığını söyledi.

Projeyi aslında bir anne projesi olarak nitelendirmek gerektiğini ifade eden Vali Karaloğlu, "Anne gönüllü olarak çocuğunun başında duruyorsa bu büyük bir nimettir devlet olarak biz aile ortamında anneye destek olalım yani bu aslında bir anne projesi çocuk projesinden çok anne projesi anneye destek olalım anne çocuklarının başında bulunmaya devam etsin aile ortamı aile kültürü devam etsin ve çocuk devletin kurumlarına gelme mecburiyetinde kalmasın" dedi.

SORUN MADDİ DEĞİL

Asıl sorunun maddiyattan daha çok çocuklarda babasızlığın oluşturduğu boşluğun giderilmesi olduğunu sözlerine ekleyen Karaloğlu, gün içerisinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele toplantısına atıfta bulunarak ailelerdeki bölünmüşlüğün, parçalanmışlığın veya babasızlığın çocukların suça sürüklenmesinde ya da madde bağımlısı olmalarında önemli etkenlerden biri olduğunu dile getirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Yetim, Öksüz ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın kurulduğundan bahseden Karaloğlu, bu konuda sadece Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ya da yeni kurulan birimin değil tüm kurumların sorumluluklarının olduğuna değinerek proje kapsamındaki çalışmaların bu çerçevede yürütüleceğini vurguladı.