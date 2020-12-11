Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ekmek yapmak için toplandılar, 26 kişi virüs kaptı

Ekmek yapmak için toplandılar, 26 kişi virüs kaptı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 11.12.2020 ABONE OL
Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Köyü'nde, 5 gün önce bir evde toplanan kadınlar, imece usulü yufka ekmeği yaptı. Ancak, birkaç gün sonra köylülerde koronavirüs belirtileri görülmeye başladı. Bunun üzerine Yahyalı Devlet Hastanesi'ne başvuran köylülerden 26'sının testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin köyde yaptığı çalışmada testi pozitif çıkanların buluşma noktasının ekmeğin yapıldığı ev olduğu ortaya çıktı. 619 nüfuslu köy karantinaya alındı. Jandarma köyün giriş ve çıkışını şerit çekerek kapatırken, köylülerin ihtiyaçları ise Vefa Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekmek yapmak için toplandılar, 26 kişi virüs kaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA