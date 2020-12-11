Ekmek yapmak için toplandılar, 26 kişi virüs kaptı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Köyü'nde, 5 gün önce bir evde toplanan kadınlar, imece usulü yufka ekmeği yaptı. Ancak, birkaç gün sonra köylülerde koronavirüs belirtileri görülmeye başladı. Bunun üzerine Yahyalı Devlet Hastanesi'ne başvuran köylülerden 26'sının testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin köyde yaptığı çalışmada testi pozitif çıkanların buluşma noktasının ekmeğin yapıldığı ev olduğu ortaya çıktı. 619 nüfuslu köy karantinaya alındı. Jandarma köyün giriş ve çıkışını şerit çekerek kapatırken, köylülerin ihtiyaçları ise Vefa Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacak.