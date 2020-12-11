Engelli bale sanatçısı boşanıyor

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı klasik Bale bölümünü bitiren Memet Sefa Öztürk, mezuniyet gecesi geçirdiği trafik kazası ile tekerlikli sandalyeye mahküm kalmıştı. Kazadan bir süre sonra internetten tanıştığı İpek Öztürk ile dünya evine girmişti. Mutlu evlilikleri olduğunu her fırsatta dile getiren çiftten üzücü haber geldi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Çift, evliliklerini sonlandırma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Memet Sefa Öztürk eşi İpek Öztürk'e boşanma davası açtı.