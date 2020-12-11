Engelli eşini alevlerin arasından kurtardı

Beyoğlu'da korku ve paniğe neden olan yangın 16.00 sıralarında Piri Paşa Mahallesi Namazgah Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Beyninde rahatsızlık bulunan yürüme engelli Ali Çetinkaya'nın evde olduğu sırada sobanın devrilmesi sonucu eşyalar tutuştu.

Dumanların çıktığını gören sokak sakinleri durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bazı mahalle sakinleri damacana su ile yangına ilk müdahalesi yaparken, Ali Çetinkaya dışarıya çıkamadı. Ali Çetinkaya'nın eşi yanan eve gelmesi ile birlikte eşinin engelli olduğunu söyleyip kurtarılması için yardım istedi.

Cemile Çetinkaya yanan eve girerek kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesi ile yangın kontrol altına alındı. Evde mahsur kalan engelli kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.