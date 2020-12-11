Sosyal medya hesaplarınıza dikkat edin! “EVET” derseniz yandınız!

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların sosyal medya üzerinden dolandırılmasına karşı yaptığı çalışmalara ek olarak uyarıda bulundu.

Emniyetin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya hesaplarının sanal ortamda bir şekilde ele geçirilmesi sonrası hesabı ele geçiren kişinin arkadaşlarına "Hediye Çeki Kazandınız, Ödül Almak İçin Tıklayınız" vb. gönderilen linkler üzerinden kredi kartı ya da banka hesap numaraları suç şebekeleri tarafından ele geçirilmekte veya vatandaşlarımızdan telefon numarasını isteyerek gelen mesaja evet cevabım vermesi gerektiği söylenerek vatandaşlarımızın mağdur edilerek dolandırılmakta olduğu yapılan müracaatlardan anlaşılmıştır. Bu sebeple sanal ortamda bu ve benzeri taleplere karşın vatandaşlarımızın duyarlı bulunmaları, tanıdığı kişiler gibi görünse de kredi kartı, hesap numarası gibi kişisel bilgilerini hiçbir şekilde paylaşmamaları rica olunur. Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."