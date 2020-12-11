Eyyübiye Belediyesi bir soruna daha neşter vurdu

Birçok trafik kazasının meydana geldiği Ümit Yolcu parkı ile Mustafa Kuş parkını birbirine bağlayan yolu ayıran ev ve işyerleri Eyyübiye Belediyesi tarafından istimlak edildi. İstimlak işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları başladı.

Bölgedeki trafik sorununa kalıcı çözüm getirecek çalışma için başlatılan yıkım işlemleri; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Vehbi Beyaz, Eyyübiye Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Kestop, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. İş makinelerinin yıkım işlemini yaptığı alanda toplanan vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

Kuş, "Seçildiğimiz gün itibari ile vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Pandemiden dolayı belediyeler sıkıntı çekiyor. Allaha çok şükür buna da göğüs gerdik. Şuan arkamızda yıkımı gerçekleştirilen alan Şehir Ümit Yolcu Parkı ile Mustafa Kuş Parkı arasında kalan bir yer. Bu yerde çok ciddi sıkıntılar oluyordu. Bu alanda trafik kazaları, yaya geçişinde sıkıntılar ve trafik yoğunluğunun had safhada olduğu bir yerdi. Allaha çok şükür, Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri ile Bakanımız Murat Kurum'un destekleri ile Cumhurbaşkanımızın destekleri ile aşılamaz denen engelleri bir birçok şükür aştık. İnşallah an itibari ile yıkımını gerçekleştirdiğimiz yer birkaç gün içerisinde temizlenecek ve Büyükşehir Belediyemiz de burada hemen yol yapımına başlayacak. İnşallah 15,20 gün içerisinde burada trafik sıkıntısı yaşanmayacak. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı iletiyorum. Gerçekten taleplerimize hızlı bir şekilde değerlendiriyorlar. Eyyübiyeli kardeşlerimizi çok önemsiyorlar. Ben Eyyübiyeli kardeşlerim adına Başta Cumhurbaşkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Meclis Üyelerimize, İlçe Başkanımıza şükranlarımı iletiyorum. Eyyübiye'ye hayırlı olsun inşallah." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise; Eyyübiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu yıkım çalışmaları âdete tıkanmış bir kavşağın açılma çalışması. Başkanımız biraz önce ifade etti; burada ölümlü kazaların meydana geldiği bir yer. Eyyübiye Belediyesinin bu işleminden sonra adeta bir baypas, bir damar tıkanıklığı açma çalışması olacak. Başkanıma ben teşekkür ediyorum. Kendisi Eyyübiye'nin sorunlarını iyi biliyor, birlikte çalışıyoruz. Eyyübiye ile ilgili istişarelerde bulunuyoruz. İnşallah daha güzel projelere birlikte imza atacağız. Az önce incelemelerde bulunurken Başkanımıza söyledim; burası biter bitmez haberimiz olsun. Hemen buranın genişletme çalışmalarını gerçekleştirip ışıklandırma çalışmalarını yapalım. Yıkımı gerçekleştiren Eyyübiye Belediye Başkanımızın ilk yıkım çalışması. Ben Eyyübiye Belediye Başkanımıza bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.