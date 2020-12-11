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“Firari” organize suç örgütü lideri ’da yakalandı!

Organize Polisleri, sekiz farklı suçtan “Firari” olarak aranan suç örgütü lideri A.N.’yi bir sitede silahla gözaltına aldı. A.N. tutuklandı. Çete üyelerinin karıştıkları silahlı saldırı olayları güvenlik kamera görüntülerine, operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:46 ABONE OL
“Firari” organize suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı!

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, "Firari" olarak aranan organize suç örgütü lideri A.N.'yi Anadolu Yakası'nda yakaladı. 15 suç kaydı olan ve sekiz farklı suçtan aranması bulunan A.N., geçtiğimiz aylarda lideri olduğu suç örgütüne düzenlenen ve 16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyondan "Firari" olarak aranıyordu.

“Firari” organize suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı! Sitede silahla gözaltına aldılar | Video



Şüpheli A.N., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Nurçinler" olarak adlandırılan ve çete olduğu ileri sürülen grubun lideri olduğu belirtilen A.N.'nin Ümraniye İlçesi'ndeki bir sitede yakalandığı ve adreste yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 14 mermi ve 2.5 gram uyuşturucu madde bulunduğu ifade edildi. A.N. tutuklandı. Çete üyelerinin karıştıkları silahlı saldırı olayları güvenlik kamera görüntülerine, operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.

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“Firari” organize suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı!
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