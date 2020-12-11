İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, "Firari" olarak aranan organize suç örgütü lideri A.N.'yi Anadolu Yakası'nda yakaladı. 15 suç kaydı olan ve sekiz farklı suçtan aranması bulunan A.N., geçtiğimiz aylarda lideri olduğu suç örgütüne düzenlenen ve 16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyondan "Firari" olarak aranıyordu.



“Firari” organize suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı! Sitede silahla gözaltına aldılar | Video





Şüpheli A.N., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Nurçinler" olarak adlandırılan ve çete olduğu ileri sürülen grubun lideri olduğu belirtilen A.N.'nin Ümraniye İlçesi'ndeki bir sitede yakalandığı ve adreste yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 14 mermi ve 2.5 gram uyuşturucu madde bulunduğu ifade edildi. A.N. tutuklandı. Çete üyelerinin karıştıkları silahlı saldırı olayları güvenlik kamera görüntülerine, operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.





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