Giresun’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Giresun'un Tirebolu İlçesinde Tirebolu Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları teknik ve takip çalışmalar sonucunda, Örenkaya köyünde A.C. ve M.C' isimli kişilerin evlerinde satmak için ruhsatsız tabanca, tüfek ve mühimmat bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca, 100 tabanca fişeği, 26 piyade tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca şarjörü ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin Jandarma komutanlığında işlemleri sürüyor.