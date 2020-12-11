Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Giresun’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

’da jandarma ekipleri silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Ev aramalarında ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:53 ABONE OL
Giresun’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Giresun'un Tirebolu İlçesinde Tirebolu Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları teknik ve takip çalışmalar sonucunda, Örenkaya köyünde A.C. ve M.C' isimli kişilerin evlerinde satmak için ruhsatsız tabanca, tüfek ve mühimmat bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca, 100 tabanca fişeği, 26 piyade tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca şarjörü ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin Jandarma komutanlığında işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA