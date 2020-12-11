Gönüllüler 'Cennet Koy'da çevre temizliği yaptı

Bodrum Belediyesinin "Bodrum'da Doğa Kazanacak" sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği kapsamında, Türkbükü Mahallesi'ndeki koyda temizlik etkinliği düzenlendi.

BİRÇOK EŞYA BULUNDU

Gazeteci Kenan Erçetingöz'ün de katıldığı temizlik çalışmasında ekipler sağanağa rağmen çalıştı. Buradan toplanan atıklar arasında yorgan, yastık ve battaniye gibi eşyaların da bulunması dikkati çekti.

GÖREVLİLER TARAFINDAN TOPLANDI

Doğaya gelişigüzel atılmış çok sayıda maske ve atık da görevliler tarafından toplandı. Yaklaşık iki saat süren temizlik etkinliğinde toplanan atıklar, Bodrum Belediyesi'nin Konacık Mahallesi'nde bulunan Geri Dönüşüm Merkezi'ne götürüldü.

Gönüllüler :"Hatırlatalım... Doğa düşmanlarına inat, #BodrumdaDoğaKazanacak"sloganıyla bu calismayi duyurdular.