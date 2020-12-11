Bu yıl 1 güneş, 4 parçalı ay tutulması yaşandı. Ama içlerinde en önemlisi gökbilimciler tarafından ifade edilen Aralık ayında yaşanacak olan Güneş tutulması olacak. Türkiye'den görülebilecek mi, ne zaman, saat kaçta gibi soruların yanıtları araştırılırken öte yandan tutulmanın burçlara etkileri de merak ediliyor. Peki; Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Tam güneş tutulması 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Güneş tutulması ile ilgili detaylar şu şekilde;