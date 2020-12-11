Bu yıl 1 güneş, 4 parçalı ay tutulması yaşandı. Ama içlerinde en önemlisi gökbilimciler tarafından ifade edilen Aralık ayında yaşanacak olan Güneş tutulması olacak. Türkiye'den görülebilecek mi, ne zaman, saat kaçta gibi soruların yanıtları araştırılırken öte yandan tutulmanın burçlara etkileri de merak ediliyor. Peki; Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
Tam güneş tutulması 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.
Güneş tutulması ile ilgili detaylar şu şekilde;
2020 yılında 1 güneş, 4 parçalı ay tutulması yaşandı. 2020'nin son ve en önemli gök olayı 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, Türkiye'de görülemeyecek.
TAM GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDE GÖRÜLECEK?
Tutulma, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika'da da Arjantin olacak.
TAM GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ YILLARDA GERÇEKLEŞECEK?
2021 Aralık Antartika'da, 2023 Nisan'ında Endonezya ve Avustralya'da, 2024 Nisan'ında ise ABD ve Kanada'da izlenebilecek. 2026 yılında Ağustos ayında ise tam Güneş tutulması İspanya'nın kuzeyinden Grönland ve İzlanda'ya kadar görülebilecek
2020 ARALIK AYI GÖK OLAYLARI
8 Aralık tarihinde sondördün, 14 Aralık tarihinde yeniay, 21 Aralık tarihinde ilkdördün, 30 Aralık tarihinde dolunay evresinde olacaktır. Yer'den uzaklığı 12 Aralık tarihinde enberi noktasında 361776 km, 24 Aralık tarihinde enöte noktasında 405009 km olacaktır.