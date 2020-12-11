Güvercin cinayeti

Adana'nın ilçelerinden Sarıçam'a bağlı Şahintepe Mahallesi'nde Veysel Kökyıldırım (26), 3 yıl önce Ali Ardağlı'nın (24) babasına ait aracı bir iş için aldı. Ancak bir süre sonra gelen trafik cezası ile iki arkadaşın arası açıldı. Ardağlı, cezanın otomobilinin plakasına yazıldığını ve ödemeyeceğini söyledi. Bu olay iki arkadaş arasında husumete dönüştü.

GÜVERCİNLERİ İNDİRDİ

Taraflar aradan geçen 3 yıllık zaman diliminde barıştı, ancak Ardağlı arkadaşına karşı uzak ve mesafeli davranırken, ikilinin arasındaki olaya Veysel Kökyıldırım'ın kardeşi Muhammet Kökyıldırım da dahil oldu. Bir başka iddiaya göre Veysel Kökyıldırım, evlerinin çatısında güvercin uçururken, Ali Ardağlı da onun güvercinlerini tek tek yere indirmeye başladı. İkili sosyal medyada mesajla tartışmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Ali Ardağlı, sorunu çözmek için Kökyıldırım'ı konuşmak için olay yerine çağırdı. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Ali Ardağlı, ruhsatsız tabanca ile ateş etti. Yara almadan kurtulan Kökyıldırım boğuşma sırasında Ardağlı'yı göğsünden üç kez bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Ardağlı, hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı. Olay anında kardeşinin yanında olduğu öne sürülen Veysel Kökyıldırım da gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Muhammet Kökyıldırım'ın ifadesinde; "Daha önce ağabeyimle aralarında trafik cezası nedeniyle husumet vardı. Benim de güvercinlerime müdahale edince tartıştık. Sorunu çözmek için bir araya gelince tabancasını çıkartıp bana ateş etti. Ben de silah olan elini tutup, bıçağımı çıkartıp yaraladım. Öldürmek istemedim" öğrenildi. Katil zanlısı tutuklanırken, kardeşi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.