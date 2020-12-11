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: Hafta sonu tam 56 saat sürecek! Cuma bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

haberi: Cuma günün gelmesiyle birlikte 56 saat sürecek olan hafta sonu saatleri ve genelge detayları vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama süreci bu hafta da devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafınca yayımlanan genelgede bilindiği üzere bu akşam belirlenen saatte başlayacak olan yasağın Pazartesi günü 05.00’a kadar devam edeceği ifade edilmişti. Peki, Bugün Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 11.12.2020 19:01 Son Güncelleme: 11.12.2020 19:01 ABONE OL
Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı tam 56 saat sürecek! 11 Aralık Cuma bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika haberi ile yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detayları duyurulurken bugün akşam saatlerinin yaklaşmasının ardından milyonlar "Bu akşam yasak saat kaçta başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada hafta içi belirli saatlerde Cumartesi ve Pazar günü ise tam zamanlı olarak kısıtlama kararı alındığı ifade edilmişti. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte son dakika haberinin detayları…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ | BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Cuma gününün gelmesiyle birlikte bu akşam belirlenen saatte başlayacak olan kısıtlamanın 56 saat boyunca süreceği bildirilmişti. Pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek kısıtlama öncesinde milyonlarca kişi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge detaylarını araştırmaya başladı…

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Hafta içi 9 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'da başlayacak. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta içi her gece 21.00'da kısıtlama başlayacak. Hafta sonu cumartesi ve pazar tüm günü kapsayacak. Yasak pazartesi 05.00'te ise sona erecek.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde; "Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

MARKETLER, BAKKALLAR, KASAPLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler;

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya'da ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

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Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı tam 56 saat sürecek! 11 Aralık Cuma bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
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