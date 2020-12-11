Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı tam 56 saat sürecek! 11 Aralık Cuma bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika haberi ile yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detayları duyurulurken bugün akşam saatlerinin yaklaşmasının ardından milyonlar "Bu akşam yasak saat kaçta başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada hafta içi belirli saatlerde Cumartesi ve Pazar günü ise tam zamanlı olarak kısıtlama kararı alındığı ifade edilmişti. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte son dakika haberinin detayları…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ | BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Cuma gününün gelmesiyle birlikte bu akşam belirlenen saatte başlayacak olan kısıtlamanın 56 saat boyunca süreceği bildirilmişti. Pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek kısıtlama öncesinde milyonlarca kişi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge detaylarını araştırmaya başladı…