12-13 Aralık sokağa çıkma yasağından kimler muaf, çalışma izni nasıl alınır? Hafta sonu nereler açık olacak?

Ülkemizde artış gösteren pozitif hasta sayısıyla birlikte yeni tedbir kararları genelgesi yayımlanmış ve uygulanacak olan yasakla ile ilgili tüm detaylar da kamuoyu ile paylaşılmıştı. Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve kurumlar bu noktada vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak kısıtlama saatlerinde bazı vatandaşlar istisna olarak sayılacak. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf, çalışma izni nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? İşte genelge detayları…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER MUAF, HANGİ İŞYERLERİ AÇIK OLACAK? ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs vakalarının artış göstermesiyle beraber hafta sonunun tamamını kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Ancak yayınlanan genelgede kısıtlamadan muaf tutulan kişi ve kurumlar da yine kamuoyunun bilgisine sunuldu. Vatandaşlar çalışma izni gibi detayları araştırıyor...